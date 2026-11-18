El Gobierno de San Luis avanza con una nueva etapa de los programas ‘Mi Próximo Paso’ y ‘Mi Primer Emprendimiento’, destinados a fortalecer la cultura emprendedora y promover el desarrollo del sector privado.

Los miles de postulantes ya cuentan con un mentor asignado, que los acompañará durante las capacitaciones, la elaboración de sus planes de negocios y de inversión, e incluso después de recibir el financiamiento.

El subdirector de Formulación de Proyectos y Planificación Estratégica, Celso Simone, explicó que cada mentor tendrá entre 80 y 100 proyectos a cargo, dependiendo de la demanda de cada localidad.

Además, hasta el domingo 22 de noviembre, los asistentes técnicos ayudarán a los inscriptos a realizar modificaciones en sus formularios, como cambios de socios, domicilios, datos de contacto y documentación.

Este sábado estará disponible la tercera capacitación

La subdirectora de Capacitación y Desarrollo de Cultura Emprendedora, María Antonieta Gil Vergés, confirmó que este sábado 21 de noviembre se habilitará la tercera clase virtual.

Los participantes tendrán tiempo hasta el lunes 30 de noviembre para completar esta instancia de formación y avanzar en la elaboración de sus proyectos productivos.

Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al 2664-452000 (interno 3197) o escribir a [email protected].

Ambos programas forman parte de las políticas impulsadas por el gobernador Claudio Poggi para fomentar el autoempleo, la cultura emprendedora y la generación de nuevas oportunidades laborales en toda la provincia.