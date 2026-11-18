A poco más de 48 horas de su implementación, la aplicación ‘Sanluiseña’ registró 874 solicitudes de adhesión de comerciantes de diferentes puntos de la provincia, de los cuales más de 100 ya completaron el proceso de inscripción.

La herramienta digital permitirá a los beneficiarios del programa ‘Mi Primer Emprendimiento’ realizar compras en los establecimientos adheridos, favoreciendo la circulación de dinero dentro de la economía provincial.

Los participantes que reúnan los requisitos accederán a una beca de capacitación de $250.000 mensuales durante ocho meses. El primer pago está previsto para el próximo 20 de diciembre.

Cómo pueden adherirse los comerciantes

Los interesados deben descargar la aplicación, registrar los datos de su establecimiento y completar una instancia de validación presencial en alguno de los cinco puestos móviles dispuestos por el Gobierno provincial.

Posteriormente, los promotores visitarán los locales comerciales para verificar su existencia y realizar la georreferenciación correspondiente.

El director de Promoción del Desarrollo Económico e Inclusión Financiera, Federico Belzunce, destacó la importancia de cargar correctamente el domicilio y seleccionar el rubro comercial.

Dónde estarán los puestos móviles

Entre este miércoles y el sábado, los operativos de inscripción estarán distribuidos en diferentes puntos de la provincia:

San Luis capital: barrios Félix Bogado, Cerro de la Cruz, Serranías Puntanas y Kennedy.

Departamento Ayacucho: Quines, Luján, Leandro N. Alem y San Francisco del Monte de Oro.

Departamento Dupuy: Anchorena y Nueva Galia.

Villa Mercedes: del 14 al 19 de diciembre, en las plazas Pedernera y San Martín.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al 0800-333-9434, escribir a [email protected] o ingresar al sitio web oficial.

La iniciativa forma parte de la política de promoción de la cultura emprendedora impulsada por el gobernador Claudio Poggi, que busca fortalecer el sector privado y multiplicar el impacto de los recursos públicos en la economía sanluiseña.