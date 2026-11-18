El plan habitacional Tenemos Futuro continúa avanzando en el sur de San Luis con la construcción de 30 viviendas distribuidas entre Unión, Nueva Galia y Batavia.

El mayor grado de avance se registra en Unión, donde las 16 casas se encuentran en la etapa final de obra.

Según informó la Dirección de Obras de Arquitectura y Viviendas, actualmente se trabaja en la colocación de pisos, zócalos y revestimientos cerámicos.

Las puertas ya fueron instaladas y resta completar la colocación de algunas ventanas. También avanzan el cableado eléctrico interno, los revoques finos exteriores y la instalación de membranas.

En Nueva Galia, en tanto, continúan las tareas sobre 10 viviendas.

Las losas ya fueron ejecutadas y ahora los trabajos están concentrados en la terminación de los parapetos y en las estructuras que servirán de base para los tanques de agua.

También avanzan los revoques gruesos exteriores y la construcción de muros interiores correspondientes a baños y cocinas.

Cuatro viviendas en Batavia

En Batavia, las cuatro unidades habitacionales muestran un importante avance en albañilería.

Ya finalizaron los revoques gruesos exteriores y los cielorrasos, mientras que los revoques interiores alcanzan aproximadamente el 90% de ejecución.

En paralelo, se instalan las cañerías de gas y agua, se construyen las veredas y se realizan las excavaciones y acondicionamiento de los cuatro pozos absorbentes previstos para las viviendas.

Los tres frentes forman parte de la política habitacional provincial que busca ampliar la construcción de casas también en localidades del interior.

Con las unidades de Unión más próximas a finalizar y los trabajos en marcha en Nueva Galia y Batavia, el departamento Dupuy mantiene abiertos distintos frentes habitacionales dentro del programa Tenemos Futuro.