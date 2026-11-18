Donald Trump llegó este miércoles a China con una agenda dominada por la competencia tecnológica, el comercio y la seguridad internacional, pero con un problema inesperado que amenaza con opacar parte de su gira.

Una serie de fallas tecnológicas ocurridas en Estados Unidos afectó durante los últimos días a Microsoft, la Administración Federal de Aviación, JPMorgan Chase y sistemas internos de la Agencia de Seguridad Nacional, generando inquietud sobre la vulnerabilidad de infraestructuras críticas.

La Casa Blanca debió salir a contener las especulaciones.

El secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, aseguró que hasta el momento no existen evidencias de que los incidentes estén relacionados entre sí ni de que hayan sido provocados por gobiernos extranjeros, hackers o grupos criminales.

Las primeras investigaciones apuntan a problemas técnicos diferentes, algunos vinculados con tareas de mantenimiento, actualizaciones y correcciones de seguridad.

En el caso de Microsoft, la empresa informó que una reciente interrupción global estuvo relacionada con cambios en su infraestructura de red y descartó un ciberataque.

La FAA, por su parte, sufrió días atrás una interrupción de comunicaciones que provocó demoras, cancelaciones y restricciones sobre cientos de vuelos en Estados Unidos. Las autoridades también descartaron inicialmente una acción externa.

Una cumbre inédita con Xi y Putin

Mientras esos problemas generan ruido en Washington, Trump busca concentrar la atención internacional en Shenzhen, donde participará de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

El presidente estadounidense fue recibido por Xi Jinping y tiene previsto participar este jueves de una reunión trilateral con el mandatario chino y el presidente ruso Vladímir Putin.

Será la primera vez que los líderes de Estados Unidos, China y Rusia mantengan un encuentro conjunto de estas características.

Trump anticipó que pretende discutir cuestiones vinculadas con las armas nucleares, la relación estratégica entre las tres potencias y la guerra en Ucrania, aunque funcionarios de su administración habían planteado inicialmente una agenda más acotada.

Los analistas consultados por AP no esperan avances inmediatos de gran magnitud, pero consideran que la reunión tendrá un fuerte peso simbólico por reunir a los líderes de las tres principales potencias nucleares.

Tecnología y China en el centro de la disputa

La inteligencia artificial y el acceso a semiconductores avanzados también ocuparán un lugar central.

Estados Unidos mantiene restricciones sobre la exportación de determinadas tecnologías hacia China, mientras Beijing busca reducir su dependencia de proveedores estadounidenses y fortalecer su propia industria de inteligencia artificial.

Trump reconoció que dentro de su gobierno existen diferencias respecto de hasta dónde deben llegar esas restricciones y señaló que su intención es mantener una buena relación con China sin abandonar la competencia tecnológica.

La cuestión de Taiwán aparece además como otro punto sensible. La isla es clave para la producción mundial de semiconductores avanzados y China mantiene su reclamo de soberanía sobre ese territorio.

Trump dijo que no planea introducir el tema por iniciativa propia, aunque admitió que espera que Xi lo coloque sobre la mesa.

La visita encuentra así al mandatario estadounidense intentando mostrar capacidad de negociación frente a Beijing y Moscú, al mismo tiempo que en su país crecen las preguntas sobre la confiabilidad de sistemas tecnológicos cada vez más indispensables.

La cumbre de Shenzhen mostrará si esa estrategia logra mantenerse centrada en la agenda internacional o si las vulnerabilidades tecnológicas internas terminan convirtiéndose también en parte del debate sobre el poder de Estados Unidos.