El FBI emitió una alerta internacional por el uso de ARTEX, una plataforma de inteligencia artificial utilizada por ciberdelincuentes para ejecutar ataques informáticos contra empresas, entidades financieras y organismos gubernamentales.

La herramienta fue desarrollada para realizar pruebas de seguridad informática, pero comenzó a ser utilizada con fines delictivos debido a su capacidad para automatizar operaciones complejas.

Cómo funciona ARTEX

La plataforma utiliza agentes de inteligencia artificial y modelos de lenguaje que pueden conectarse a tecnologías desarrolladas por compañías como OpenAI y Anthropic.

Su sistema permite analizar redes informáticas, detectar fallas de seguridad y acceder a información confidencial. Según el FBI, en algunos casos los atacantes consiguieron accesos privilegiados en menos de tres horas.

Por su parte, Google advirtió que los ciberdelincuentes también utilizan inteligencia artificial para identificar vulnerabilidades antes de que las empresas instalen las actualizaciones de seguridad.

Ataques que afectaron a miles de personas

Desde agosto de 2026, distintos grupos de hackers utilizaron ARTEX para atacar organizaciones de los sectores financiero, gubernamental, tecnológico y de defensa.

Microsoft identificó a Storm-0940, un grupo vinculado al Estado chino, como uno de los principales usuarios de esta tecnología.

Entre los casos más relevantes figura el ataque contra ConnectWise, una empresa tecnológica estadounidense, que involucró intentos de acceso a más de 2.250 cuentas de clientes.

También se registraron ataques contra instituciones financieras de Corea del Sur, donde fueron sustraídos datos personales de al menos 68.000 personas.

Aunque ARTEX dejó de distribuirse como código abierto, sus versiones anteriores continúan disponibles.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan mantener actualizados los sistemas operativos, reforzar la seguridad de las contraseñas y supervisar posibles accesos sospechosos.

La creciente utilización de inteligencia artificial con fines delictivos plantea un nuevo desafío mundial en materia de ciberseguridad.