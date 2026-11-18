Villa Mercedes se suma este miércoles 18 de noviembre a una nueva edición de la Noche de las Heladerías, una de las propuestas gastronómicas más esperadas por los amantes del helado artesanal.

Durante cinco horas, los consumidores podrán aprovechar la tradicional promoción de 2x1 en cuartos de kilo de helado en los establecimientos adheridos.

La iniciativa es impulsada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) y busca promover el consumo, fortalecer la actividad comercial y poner en valor la producción artesanal.

Las heladerías adheridas en Villa Mercedes

Itatí.

Dolce Gelato.

Fibro.

Nelcar.

Chuao.

Sei Tu.

Aloha.

La jornada comenzará a las 19:00 y se extenderá hasta la medianoche, con grandes expectativas entre los comerciantes locales.

La celebración forma parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal y representa una excelente oportunidad para disfrutar en familia o con amigos de uno de los productos más elegidos por los argentinos.