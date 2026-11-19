Un hombre de 29 años fue demorado durante la madrugada de este jueves en Juana Koslay, luego de intentar agredir a efectivos de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico.

El episodio ocurrió en una estación de servicio ubicada sobre avenida del Viento Chorrillero al 100, donde los uniformados realizaban tareas de prevención.

Según informó la Policía, cuando los efectivos intentaron identificar al individuo, este se negó a proporcionar sus datos personales e intentó agredirlos con golpes de puño, por lo que fue reducido.

Durante la requisa preventiva, los agentes descubrieron que el hombre llevaba un cuchillo a la altura de la cintura.

El sujeto fue trasladado a la Comisaría Seccional 5ª, donde continuaron las actuaciones correspondientes, mientras que el arma blanca fue secuestrada preventivamente.