La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional confirmaron la programación de los octavos de final del Torneo Clausura 2026, que ingresará en su etapa decisiva con 16 equipos en carrera por el título.

Los encuentros serán a partido único, con ventaja de localía para los equipos mejor posicionados durante la fase regular. En caso de empate, habrá 30 minutos de tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, definición por penales.

El cronograma completo de los octavos de final