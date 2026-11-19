LIGA PROFESIONAL
Se definieron los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura 2026
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional confirmaron la programación de los octavos de final del Torneo Clausura 2026, que ingresará en su etapa decisiva con 16 equipos en carrera por el título.
Los encuentros serán a partido único, con ventaja de localía para los equipos mejor posicionados durante la fase regular. En caso de empate, habrá 30 minutos de tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, definición por penales.
El cronograma completo de los octavos de final
Partido
Viernes 20 - 20:00
Vélez vs. Belgrano
TNT Sports
Sábado 21 - 15:00
Defensa y Justicia vs. Barracas Central
ESPN Premium
Sábado 21 - 17:00
Argentinos Juniors vs. Independiente
TNT Sports
Domingo 22 - 16:00
Rosario Central vs. Gimnasia (M)
ESPN Premium
Domingo 22 - 19:00
River vs. Lanús
TNT Sports
Domingo 22 - 22:00
Instituto vs. Huracán
ESPN Premium
Lunes 23 - 17:00
Gimnasia (LP) vs. Newell’s
TNT Sports
Miércoles 25 - 21:00
Boca vs. Independiente Rivadavia
ESPN Premium
Cuándo se jugará la final
Los cuartos de final se disputarán el 28 y 29 de noviembre, mientras que las semifinales tendrán lugar durante el primer fin de semana de diciembre.
La gran final se jugará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.
El campeón conseguirá la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 y enfrentará a Belgrano, ganador del Torneo Apertura, por el Trofeo de Campeones.
Por otra parte, Boca y River solamente podrían enfrentarse en una eventual final del Clausura, ya que quedaron ubicados en sectores opuestos del cuadro