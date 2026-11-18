Boca viajará este miércoles a Colombia para afrontar uno de los partidos más importantes de los últimos años: la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

El encuentro se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, escenario confirmado por la Conmebol para la definición continental.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a la final en un buen momento deportivo y con la posibilidad concreta de volver a levantar un trofeo internacional después de 18 años.

La última consagración de Boca fuera del ámbito local fue en 2008, cuando ganó la Recopa Sudamericana.

Además, el partido tendrá un valor histórico adicional: si se consagra, Boca alcanzará su tercera Copa Sudamericana, después de los títulos obtenidos en 2004 y 2005, y quedará nuevamente entre los máximos ganadores del certamen.

El camino hacia Barranquilla también encuentra al Xeneize con otros objetivos abiertos en el cierre de la temporada.

Boca viene de asegurar el primer puesto de la tabla anual, está clasificado a la final de la Copa Argentina y continúa con vida en el Torneo Clausura.

La duda está en el ataque

Arruabarrena mantiene una incógnita para definir el equipo titular.

Miguel Merentiel y Sebastián Villa tienen su lugar prácticamente asegurado en el frente ofensivo, mientras que el entrenador todavía debe resolver quién completará el tridente.

Entre las alternativas aparecen Tomás Aranda, Alan Velasco y Leonel Flores, una de las revelaciones del equipo durante este semestre.

TyC Sports informó además que Lautaro Blanco sigue trabajando de manera diferenciada, aunque todo indica que llegaría en condiciones para la final.

Atlético Mineiro también llegará a Barranquilla con la expectativa de sumar un nuevo título internacional y convertirse en el último obstáculo para un Boca que busca reencontrarse con una consagración continental.

La final marcará así uno de los puntos más altos de la temporada xeneize y puede convertirse en el partido que ponga fin a una espera de casi dos décadas sin títulos internacionales.