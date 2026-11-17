La Selección Argentina despidió el año con una verdadera exhibición de fútbol al golear 7-0 a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el último amistoso internacional de 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni fue ampliamente superior desde el inicio, dominó el juego y desplegó todo su potencial ofensivo ante un rival que nunca encontró respuestas.

Nico Paz fue la gran figura de la noche. El futbolista del Como de Italia abrió el marcador antes de los 15 minutos y volvió a convertir a los 38, tras superar la resistencia de dos defensores y sacar un potente remate con su pierna menos hábil.

Julián Álvarez también se lució con un doblete que le permitió a la Albiceleste marcharse al descanso con una contundente ventaja de 4-0.

En el complemento, Franco Mastantuono necesitó apenas dos minutos para convertir el quinto gol argentino. A los 77 minutos, Alexis Mac Allister amplió la diferencia y, sobre el final, Mastantuono volvió a marcar para sellar el 7-0 definitivo.

Una nueva generación que ilusiona

Con Nico Paz y Franco Mastantuono como protagonistas, la Selección volvió a mostrar el potencial de sus jóvenes figuras en esta nueva etapa tras el retiro de Lionel Messi del combinado nacional.

La goleada también permitió dejar atrás la derrota frente a Uruguay en el inicio de la fecha FIFA y cerrar el calendario con una actuación convincente.

Argentina volverá a jugar entre el 22 y el 30 de marzo de 2027, con rivales todavía por confirmar, en un año que estaría marcado por el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030.