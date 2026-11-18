La Fórmula 1 se prepara para una de las transformaciones más importantes de los últimos años. El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, anunció el regreso de los motores V8 a partir de la temporada 2030.

La decisión marcará el final de los actuales motores V6 turbo híbridos y abrirá una nueva etapa en la máxima categoría del automovilismo mundial, que tiene al argentino Franco Colapinto entre sus protagonistas.

La iniciativa busca recuperar parte de la esencia histórica de la competición, con autos más livianos, menos complejos y con una menor dependencia de la energía eléctrica.

Cómo serán los nuevos autos de la Fórmula 1

Entre los principales cambios y objetivos que se analizan figuran:

Regreso de los motores V8 con turbocompresor.

Menor participación del componente eléctrico.

Reducción de hasta 80 kilos en el peso de los monoplazas.

Motores de entre 15.000 y 16.000 revoluciones por minuto.

Reducción de los costos de fabricación.

Mayor protagonismo de la habilidad de los pilotos.

Los motores V8 estuvieron presentes en la Fórmula 1 entre 2006 y 2013, antes de la implementación de las unidades de potencia híbridas.

Si bien todavía resta definir el reglamento técnico definitivo, el acuerdo representa un cambio histórico para la categoría y alimenta las expectativas de los fanáticos que reclaman el regreso del tradicional rugido de los motores.