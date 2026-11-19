San Luis atraviesa otro jueves marcado por las condiciones meteorológicas adversas, con lluvias, tormentas aisladas y un leve descenso de las temperaturas.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) informó que algunas tormentas podrían alcanzar una intensidad considerable, con abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas intensas de viento.

El cielo permanecerá entre parcial y mayormente nublado durante gran parte de la jornada, aunque podrían registrarse mejoramientos temporarios.

Las temperaturas mínimas rondarán los 14°C y las máximas alcanzarán los 25°C en promedio provincial. El viento soplará del noreste, con velocidades de entre 12 y 28 kilómetros por hora y algunas ráfagas fuertes.

Alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores del territorio sanluiseño.

Ante este panorama, recomiendan evitar las actividades al aire libre durante los temporales, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y circular con precaución por rutas y caminos.

El pronóstico para el fin de semana largo

Según el pronóstico general de la REM, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar el domingo.