San Luis tendrá este jueves otra jornada marcada por la inestabilidad, las lluvias y un leve descenso de las temperaturas máximas.

Según informó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), el cielo permanecerá entre parcial y mayormente nublado durante distintos momentos del día.

El organismo anticipó lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad desde la madrugada y hasta la noche en gran parte del territorio provincial.

Las condiciones podrían presentar mejoramientos temporarios, aunque la probabilidad de precipitaciones se mantendrá durante buena parte de la jornada.

Las temperaturas mínimas rondarán los 14°C, mientras que las máximas alcanzarán aproximadamente los 25°C en promedio provincial.

Durante las primeras horas del día, gran parte de las localidades ya registraban valores superiores a la mínima prevista.

Uno de los registros más elevados fue el de La Tranca, donde a las 8 la temperatura alcanzaba los 21,9°C.

El viento soplará principalmente desde el noreste, con intensidad leve a moderada y velocidades de entre 12 y 28 kilómetros por hora.

También podrían registrarse algunas ráfagas fuertes.

Hacia el final de la jornada, el viento comenzará a rotar hacia el sector sur, inicialmente sobre esa región de la provincia.

La inestabilidad podría continuar durante el viernes e incluso extenderse hacia el inicio del fin de semana, por lo que las condiciones seguirán siendo variables en San Luis durante las próximas horas.