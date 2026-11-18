Carlos Tévez continúa sumando figuras para su partido de despedida y confirmó la presencia de Rio Ferdinand, histórico defensor inglés con quien compartió equipo durante su etapa en el Manchester United.

El encuentro homenaje se realizará el próximo 20 de diciembre en La Bombonera y reunirá a futbolistas que acompañaron al Apache en distintos momentos de su carrera, tanto en el fútbol argentino como en el exterior.

La confirmación fue anunciada a través de las redes sociales oficiales del evento, donde presentaron a Ferdinand como “una leyenda del fútbol inglés, campeón de Europa y del mundo, que ahora dice presente”.

La historia de Tévez y Ferdinand en Manchester United

Tévez y Ferdinand compartieron vestuario entre 2007 y 2009, durante una de las etapas más exitosas del Manchester United bajo la conducción de Sir Alex Ferguson.

En ese período conquistaron la Premier League 2007/08, la Champions League 2008, el Mundial de Clubes de ese mismo año y la Copa de la Liga inglesa 2009.

Ferdinand fue uno de los referentes de la defensa del conjunto inglés, mientras que el delantero argentino se destacó por su entrega y protagonismo en el ataque. Ahora, volverán a encontrarse en una cancha, esta vez para acompañar la despedida del exfutbolista argentino.

Las figuras confirmadas para la despedida de Tévez

Con la incorporación del exdefensor inglés, la lista de invitados anunciados para el partido ya cuenta con varios nombres de peso. Entre ellos aparecen Gianluigi Buffon, Martín Palermo, Sergio “Kun” Agüero y Leandro Paredes.

Además, el propio Tévez confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme estarán presentes en la jornada. La expectativa también está puesta en la posibilidad de sumar a Cristiano Ronaldo, aunque su participación todavía no fue confirmada.

El partido del 20 de diciembre marcará el homenaje al exdelantero, quien anunció su retiro del fútbol profesional en junio de 2022. La Bombonera será el escenario de una jornada que buscará reunir a compañeros, amigos y figuras que dejaron su huella en la trayectoria del Apache.