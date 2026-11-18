El gobernador Claudio Poggi inició gestiones ante las autoridades de Aerolíneas Argentinas para recuperar la frecuencia de los viernes que conecta a la ciudad de San Luis con Buenos Aires, suspendida temporalmente por la compañía estatal.

Durante la conversación con Lombardo, el mandatario provincial destacó la importancia de mantener la conectividad aérea para favorecer el desarrollo turístico, industrial y comercial de San Luis.

Asimismo, expresó su preocupación ante la posibilidad de que la suspensión se convierta en definitiva, en vísperas de la temporada de mayor movimiento turístico.

El Gobierno provincial también formalizó el reclamo por escrito

El pasado lunes, por instrucción de Poggi, el titular del Ente de Desarrollo Aeronáutico (EDA), Horacio Quiroga, envió una nota a las autoridades de Aerolíneas Argentinas solicitando el restablecimiento del servicio.

En el documento, el funcionario recordó las distintas acciones de colaboración que la Provincia mantiene con la compañía, entre ellas la provisión gratuita de infraestructura y equipamiento en el Aeropuerto Internacional Valle del Conlara.

También mencionó la reciente reparación de la autobomba del aeropuerto de San Luis, que permitió recuperar las operaciones comerciales de la terminal capitalina.

Por el momento, el Gobierno provincial aguarda una respuesta favorable de Aerolíneas Argentinas.