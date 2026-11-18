La Justicia federal de la Seguridad Social volvió a fallar a favor de Cristina Fernández de Kirchner en el conflicto por sus asignaciones vitalicias.

La jueza Karina Alonso Candis ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dejar de aplicar el descuento del 20% sobre la pensión que percibe la exmandataria por el fallecimiento de Néstor Kirchner.

La magistrada consideró que el organismo previsional no estaba autorizado a efectuar esas retenciones de manera directa.

De esta manera, Cristina Kirchner recibirá más de $3 millones adicionales por mes. Además, reclama los pagos retroactivos correspondientes desde el 24 de abril de este año.

El origen del conflicto judicial

En noviembre de 2024, el Gobierno nacional dispuso la eliminación de las dos asignaciones vitalicias que percibía Cristina Kirchner, una por su condición de expresidenta y otra como viuda de un exmandatario.

Sin embargo, en febrero de este año, la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó restituir provisoriamente la pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner mediante una medida cautelar.

La restitución del beneficio no es definitiva. Tanto la ANSES como el Ministerio Público Fiscal presentaron recursos ante la Corte Suprema de Justicia, mientras continúa pendiente la resolución de la cuestión de fondo.