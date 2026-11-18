San Luis tendrá este miércoles una jornada templada pero inestable, con lluvias y tormentas aisladas en distintos momentos del día.

Según el pronóstico de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), las temperaturas mínimas rondarán los 12°C y las máximas alcanzarán los 27°C en promedio provincial.

Durante la madrugada, el cielo se presentó mayormente nublado y con precipitaciones principalmente sobre las regiones centro y norte.

Con el avance de la mañana, la nubosidad irá disminuyendo y dejará períodos de cielo parcialmente cubierto.



Después del mediodía, sin embargo, podrían volver a registrarse lluvias en sectores del sur provincial.

El viento soplará predominantemente desde el sureste, con intensidad leve a moderada y velocidades de entre 12 y 28 kilómetros por hora.

El jueves seguirá inestable

Para el jueves, la REM anticipó una continuidad de las condiciones variables, acompañada por un leve descenso de las temperaturas máximas.

El cielo permanecerá parcialmente nublado y existe probabilidad de precipitaciones de distinta intensidad.

Las lluvias comenzarían principalmente sobre la mitad norte de San Luis y, desde el mediodía, podrían extenderse hacia otros sectores de la provincia.

Las temperaturas se ubicarán entre 14°C de mínima y 25°C de máxima.

El viento predominará desde el noreste, también con velocidades de entre 12 y 28 kilómetros por hora, aunque podrían registrarse ráfagas fuertes.

Hacia el final de la jornada se espera una rotación hacia el sector sur.

San Luis transitará así dos días con temperaturas moderadas, pero bajo condiciones cambiantes y con la posibilidad de lluvias y tormentas en diferentes regiones.