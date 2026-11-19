DESARROLLO PRODUCTIVO
Sanluiseña: este jueves realizarán operativos de inscripción en cinco localidades de la provincia
El Gobierno de San Luis continúa con los operativos territoriales para sumar comerciantes a ‘Sanluiseña’, la aplicación que permitirá impulsar el consumo y fortalecer los negocios de cercanía.
A través de esta plataforma, los beneficiarios del programa ‘Mi Primer Emprendimiento’ que cumplan con los requisitos recibirán una beca de $250.000 mensuales durante ocho meses, que podrán utilizar en los establecimientos adheridos.
Hasta este miércoles, 874 comerciantes habían iniciado el proceso de inscripción y más de 100 habían completado el alta definitiva.
Cronograma para este jueves 19 de noviembre
San Luis capital: plaza Juan de Garay del barrio Kennedy y UPrO del barrio Serranías Puntanas, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.
Villa Mercedes: plaza Sarmiento, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.
Anchorena: plaza principal, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.
Luján: plaza Mitre, de 9:00 a 13:00.
Leandro N. Alem: plaza principal, de 17:00 a 21:00.
La iniciativa forma parte de las políticas de promoción de la cultura emprendedora impulsadas por el gobernador Claudio Poggi, que buscan fomentar el autoempleo, dinamizar la economía provincial y fortalecer el sector privado.