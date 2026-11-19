El Gobierno de San Luis continúa con los operativos territoriales para sumar comerciantes a ‘Sanluiseña’, la aplicación que permitirá impulsar el consumo y fortalecer los negocios de cercanía.

A través de esta plataforma, los beneficiarios del programa ‘Mi Primer Emprendimiento’ que cumplan con los requisitos recibirán una beca de $250.000 mensuales durante ocho meses, que podrán utilizar en los establecimientos adheridos.

Hasta este miércoles, 874 comerciantes habían iniciado el proceso de inscripción y más de 100 habían completado el alta definitiva.

Cronograma para este jueves 19 de noviembre

San Luis capital: plaza Juan de Garay del barrio Kennedy y UPrO del barrio Serranías Puntanas, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

Villa Mercedes: plaza Sarmiento, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

Anchorena: plaza principal, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

Luján: plaza Mitre, de 9:00 a 13:00.

Leandro N. Alem: plaza principal, de 17:00 a 21:00.

La iniciativa forma parte de las políticas de promoción de la cultura emprendedora impulsadas por el gobernador Claudio Poggi, que buscan fomentar el autoempleo, dinamizar la economía provincial y fortalecer el sector privado.