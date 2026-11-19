El Gobierno provincial reinauguró este jueves la rotonda que conecta la ruta nacional N°8 con la avenida Circunvalación, en Villa Mercedes, luego de una intervención integral que demandó una inversión de $911,5 millones.

El acto contó con la presencia del gobernador Claudio Poggi, el intendente Maximiliano Frontera y autoridades de Vialidad.

La obra fue planteada a partir de los problemas de seguridad vial detectados en el sector, un punto de intenso tránsito que forma parte de un corredor estratégico para vehículos particulares y transporte de cargas.

Poggi señaló que la rotonda llevaba varios años con deficiencias y remarcó que la intervención fue ejecutada dentro del plazo previsto.

“Al día 90 estamos inaugurando la obra. Eso significa cumplir con los compromisos asumidos”, afirmó.

El mandatario sostuvo además que la mejora permitirá reducir el riesgo de accidentes y ofrecer mejores condiciones de circulación en una zona clave para el movimiento productivo y logístico.

Qué trabajos se hicieron

La intervención incluyó una renovación completa del sistema de iluminación.

Se retiraron equipos obsoletos y se instalaron nuevas luminarias LED, además de renovar tableros, cableados y accesorios. También se incorporaron sistemas de protección antivandálica.

Otro de los trabajos centrales fue la reconstrucción de losas de hormigón y la colocación de barandas metálicas de contención alrededor de sectores considerados sensibles.

El objetivo fue reducir la gravedad de eventuales impactos y mejorar la seguridad de los conductores durante la circulación nocturna.

También se realizó una nueva demarcación horizontal con material termoplástico de alta reflectividad y se incorporó señalización vertical en los accesos a la rotonda.

Desde Vialidad explicaron que uno de los principales problemas detectados anteriormente era la falta de visibilidad durante la noche, especialmente sobre el cordón de la isleta central y los radios de giro.

La obra tuvo un plazo de ejecución de 90 días y un presupuesto final de $911.500.000.

Con la intervención terminada, la Provincia busca mejorar uno de los principales nodos viales de Villa Mercedes y reducir los riesgos en una zona por la que circulan diariamente vehículos particulares, colectivos y transporte pesado.