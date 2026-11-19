El Quini 6 volvió a entregar un premio millonario y dejó a un nuevo ganador en la provincia de Buenos Aires.

Un apostador acertó los seis números de la modalidad La Segunda y obtuvo un premio de $3.294.600.472,80 en el sorteo 3427, realizado este miércoles 18 de noviembre.

La apuesta ganadora fue realizada en Victoria, provincia de Buenos Aires, según informó oficialmente Lotería de Santa Fe.

Los números que le permitieron quedarse con el pozo fueron:

07 - 18 - 20 - 26 - 28 - 36

Fue el único apostador que logró los seis aciertos en esa modalidad.

Los resultados del sorteo

En el Tradicional, salieron los números 03, 09, 20, 25, 37 y 40, pero no hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el premio principal quedó vacante.

La Revancha tampoco tuvo ganador. Los números sorteados fueron 00, 07, 14, 25, 29 y 36, mientras que el pozo de más de $3.113 millones quedó acumulado.

En el Siempre Sale, los números fueron 08, 19, 20, 21, 33 y 38.

En esa modalidad hubo 17 apostadores con cinco aciertos, que recibieron $21.702.072,71 cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 22 de noviembre a las 21.15, nuevamente en la sala oficial de Lotería de Santa Fe.

La aparición de un único ganador en La Segunda volvió a concentrar la atención sobre el juego, especialmente por la magnitud del premio entregado y por los importantes pozos que permanecieron vacantes para la próxima edición.