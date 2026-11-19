Rodolfo Arruabarrena dejó un mensaje de cautela apenas Boca llegó a Barranquilla para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

“Las finales hay que saber jugarlas”, resumió el entrenador xeneize, que evitó dejarse llevar por la euforia generada por el recibimiento de los hinchas en Colombia.

Boca arribó durante la noche y fue recibido por una multitud en el Hotel Estelar Alto Prado, donde quedó concentrado a la espera del partido del sábado desde las 19:30.

Arruabarrena reconoció el desgaste del viaje y las condiciones de calor y humedad de Barranquilla, aunque descartó que puedan convertirse en una excusa.

El técnico también evitó subestimar a Atlético Mineiro pese al mal momento que atraviesa el conjunto brasileño.

Sostuvo que el rival llegó a la final por méritos propios y remarcó que Boca deberá demostrar su superioridad dentro del campo.

El mensaje apunta a mantener la concentración en un plantel que llega en alza luego de asegurarse la tabla anual y avanzar también a la final de la Copa Argentina tras vencer 3 a 0 a Banfield.

Santiago Ascacíbar acompañó esa postura y destacó el carácter del equipo para afrontar partidos decisivos, además de agradecer el respaldo de los hinchas que viajaron a Colombia.

Cómo se prepara Boca

Arruabarrena tendrá tres entrenamientos en Barranquilla antes de definir el equipo titular.

Una de las certezas es el regreso de Lautaro Blanco al lateral izquierdo en lugar de Malcom Braida.

En ataque, el entrenador evalúa incluir desde el inicio a Tomás Aranda, recuperado de una lesión en el peroné, en lugar de Alan Velasco.

El probable equipo sería con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco.

Boca llega con mayor rodaje y mejores resultados recientes, mientras Atlético Mineiro atraviesa una racha negativa de siete partidos sin victorias.

Arruabarrena, sin embargo, eligió correrse de cualquier favoritismo y concentrar el mensaje en una sola idea: la final se definirá dentro de la cancha y exigirá máxima concentración durante los 90 minutos.