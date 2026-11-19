El empresario villamercedino Christian Becher continuará detenido en el Servicio Penitenciario Provincial por otros 90 días, en el marco de la investigación por el presunto desvío de fondos públicos del Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música durante la gestión anterior.

La decisión fue adoptada este miércoles por el juez Santiago Ortiz, quien hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal al considerar que todavía persisten los riesgos procesales.

La defensa del empresario rechazó la resolución, solicitó su libertad o, como alternativa, la prisión domiciliaria. Además, presentó un recurso de revisión que deberá resolver el Colegio de Jueces.

Becher declarará por primera vez desde su detención

Durante la audiencia, el propietario de la estación de servicio Combustibles Argentinos manifestó su intención de prestar declaración. La Justicia fijó la audiencia para el próximo martes 24 de noviembre.

Becher está imputado como partícipe necesario de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta. Según la hipótesis fiscal, habría sido uno de los principales beneficiarios de una maniobra financiera mediante la cual se desviaron fondos públicos entre 2019 y 2023.

En la misma causa permanecen bajo prisión preventiva la exdiputada Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel, mientras que Diego Torres cumple arresto domiciliario.

La Fiscalía anticipó que en los próximos días presentará la acusación formal para avanzar hacia el juicio oral.