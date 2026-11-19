El Senado de la Nación inició este jueves una extensa sesión legislativa que tiene como principal objetivo convertir en ley el nuevo régimen de prestaciones para las personas con discapacidad, una iniciativa que cuenta con amplio respaldo político.

El proyecto, que ya obtuvo media sanción en Diputados, busca dar carácter permanente a los principales beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza en diciembre.

Los principales puntos de la nueva Ley de Discapacidad

Pensiones no contributivas equivalentes al 70% de la jubilación mínima.

Compatibilidad entre el cobro de la pensión y los ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos.

Continuidad del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Actualización de los aranceles de las prestaciones.

Regularización de las deudas con los prestadores.

Mecanismos de financiamiento, auditoría y control.

Los otros proyectos que debatirá el Senado

La agenda legislativa también incluye la restitución de la Ley de Tierras, que establece restricciones a la adquisición de terrenos rurales por parte de extranjeros, y la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Además, está previsto el tratamiento de la Ley de Cabotaje y la denominada Ley Joaquín, destinada a garantizar condiciones de seguridad en instalaciones deportivas y recreativas.

La jornada será una de las más importantes del tramo final del período de sesiones ordinarias del Congreso. Por el momento, el debate continúa y se aguardan los resultados de las votaciones.