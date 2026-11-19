Aerolíneas Argentinas confirmó que a partir del viernes 4 de diciembre restablecerá los vuelos entre Buenos Aires y San Luis, luego de las gestiones realizadas por el gobernador Claudio Poggi ante las autoridades de la compañía estatal.

La decisión fue comunicada por el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, quien mantuvo contacto con el mandatario provincial tras el pedido de restitución del servicio.

La frecuencia de los viernes había sido suspendida y no figuraba en la programación de diciembre ni enero, una situación que generó preocupación por su impacto en el turismo, la actividad industrial y los viajes comerciales.

Las gestiones del Gobierno provincial

El miércoles, Poggi se comunicó telefónicamente con Lombardo para solicitar la recuperación del vuelo y evitar que la suspensión se extendiera durante la temporada de verano.

El reclamo también había sido formalizado por el titular del Ente de Desarrollo Aeronáutico (EDA), Horacio Quiroga, mediante una nota enviada a las autoridades comerciales y de planificación de la empresa.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron la importancia de esta conexión para fortalecer la actividad turística y productiva, especialmente durante los fines de semana.

Con la confirmación de Aerolíneas Argentinas, San Luis recuperará desde el 4 de diciembre una frecuencia considerada estratégica para su conectividad con Buenos Aires.