Villa Mercedes comenzó la cuenta regresiva para una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta, uno de los acontecimientos culturales más importantes de San Luis.

La celebración se desarrollará durante cuatro noches, del 28 al 31 de enero de 2027, en el tradicional predio de Calle Angosta, con espectáculos en el escenario Alfonso y Zavala.

La organización confirmó que las entradas anticipadas ya están disponibles a $20.000 por noche y pueden adquirirse a través de la plataforma TuEntrada.

La grilla de artistas para las cuatro noches

Jueves 28 de enero: Chaqueño Palavecino y Lázaro Caballero.

Viernes 29 de enero: Sergio Galleguillo y Los Tekis.

Sábado 30 de enero: Los Nocheros, Sele Vera, Los Kijanoss, Los Sacheros y La Pepa Brizuela.

Domingo 31 de enero: Jairo, Destino San Javier, Los Nombradores del Alba y Dale Q' Va.

A las figuras nacionales se sumarán artistas de Villa Mercedes y de diferentes localidades de la región, que también tendrán su espacio en el escenario mayor.

La nueva edición combinará folclore, chacareras, zambas, carnavalitos y cuarteto, con una propuesta que busca atraer a vecinos y turistas durante la temporada de verano.

La Fiesta Nacional de la Calle Angosta volverá a posicionarse como uno de los principales atractivos culturales y turísticos de Villa Mercedes, con cuatro jornadas dedicadas a la música popular argentina.