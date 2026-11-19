La aplicación Sanluiseña continuará su recorrido por distintos puntos de la provincia este viernes 20 de noviembre, con el objetivo de acercar información y acompañamiento a emprendedores y comerciantes. Los equipos del ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable visitarán cinco localidades para resolver consultas y asistir a los interesados en el uso de la plataforma.

La iniciativa está vinculada con el programa Mi Primer Emprendimiento, cuyos beneficiarios que hayan cumplido con los requisitos recibirán una beca de $250.000 a través de la aplicación. El dinero podrá utilizarse para adquirir productos en comercios provinciales adheridos, con la intención de promover el consumo local y generar movimiento económico.

En el departamento Dupuy, los tráilers estarán en la plaza Los Pioneros de Nueva Galia, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00. En tanto, en el departamento Ayacucho, atenderán en la plaza principal de Leandro N. Alem, de 9:00 a 13:00, y en San Francisco del Monte de Oro, de 17:00 a 21:00.

En la ciudad de San Luis, los equipos se instalarán en la plaza Juan de Garay del barrio Kennedy, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00. Durante esas mismas franjas horarias también acompañarán el proceso de inscripción en las calles Jujuy, Buenos Aires, La Merced y Corrientes, en la zona oeste de la capital.

Además, habrá charlas informativas sobre la aplicación en la sede de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) de las Serranías Puntanas, de 9:00 a 14:00.

Por último, en Villa Mercedes, los tráilers estarán en la plaza Sarmiento, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00, donde también brindarán asesoramiento y acompañarán el proceso de inscripción.

El despliegue busca facilitar el acceso a la herramienta digital y acercar asistencia presencial a quienes tengan dudas sobre su funcionamiento. A través de la beca de Mi Primer Emprendimiento, el Gobierno provincial apunta a vincular el impulso de nuevos proyectos con el fortalecimiento de los pequeños comercios sanluiseños.