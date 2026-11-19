Papagayos dio un nuevo paso hacia la incorporación del gas natural a su red de servicios. Este jueves, el gobernador Claudio Poggi firmó el llamado a licitación para ejecutar una obra de infraestructura energética que permitirá conectar inicialmente a 221 familias de la localidad, con una inversión prevista superior a los $2.270 millones.

El proyecto contempla la construcción de una planta reguladora de presión y el tendido de más de ocho kilómetros de redes de distribución mediante cañerías de polietileno. La infraestructura permitirá llevar el servicio a los domicilios y, al mismo tiempo, contará con las condiciones necesarias para acompañar el crecimiento de la localidad y concretar futuras ampliaciones.

Durante el anuncio, Poggi recordó que el gasoducto de la Costa de los Comechingones fue construido durante su primera gestión, entre 2011 y 2015, con el objetivo de abastecer a distintas localidades de la región. Sin embargo, explicó que aquella infraestructura debía complementarse con las redes urbanas para que el servicio pudiera llegar efectivamente a cada vivienda.

En ese sentido, señaló que el proyecto original contemplaba avanzar progresivamente con las conexiones domiciliarias en las siete localidades de la Costa de los Comechingones que todavía no contaban con gas natural. También destacó la importancia de sostener esa planificación para generar mejores condiciones de vida y nuevas oportunidades de desarrollo y trabajo.

Por su parte, el director de Infraestructura Hídrica y Energética, Rudy Comastri, explicó que la intervención incluirá una planta reguladora ubicada en el ingreso al pueblo. Allí se reducirá la presión del gasoducto, que trabaja aproximadamente a 19 kilos, hasta alcanzar los cuatro kilos necesarios para distribuir el servicio a través de las redes de polietileno.

El funcionario precisó que el presupuesto oficial supera los $2.270 millones y adelantó que, una vez cumplidas las etapas administrativas correspondientes, se avanzará con la adjudicación a una empresa para ejecutar los trabajos.

El intendente de Papagayos, José Luis Gauna, valoró el anuncio y consideró que la llegada del gas natural permitirá completar prácticamente la cobertura de los principales servicios de la localidad, junto con el agua potable y la electricidad.

De acuerdo con el cronograma anunciado por el Gobernador, la obra de Papagayos se desarrollará durante 2027. La planificación provincial contempla continuar posteriormente con Villa Larca, Villa del Carmen y Los Molles, con el objetivo de completar la extensión de las redes de gas natural en la Costa de los Comechingones hacia 2030.