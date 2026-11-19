La crisis económica de San Lorenzo sumó un nuevo capítulo. Un grupo de referentes del plantel profesional mantuvo una reunión con dirigentes de la institución para reclamar por los atrasos salariales y pedir soluciones ante la falta de pagos correspondientes a los últimos cuatro meses.

Del encuentro participaron, entre otros, el tesorero Maximiliano Ferreira y el prosecretario Ariel Deán. Los futbolistas solicitaron explicaciones sobre la situación financiera del club y reclamaron un esfuerzo de la dirigencia para ponerse al día con las obligaciones salariales.

Pese al planteo, los representantes de la institución no establecieron una fecha concreta para cancelar los montos pendientes. Los jugadores manifestaron comprender las dificultades económicas que atraviesa San Lorenzo, aunque insistieron en la necesidad de recibir una respuesta.

Una deuda que alcanza a los últimos cuatro meses

El atraso salarial comprende pagos parciales correspondientes a agosto, septiembre, octubre y noviembre. La situación también afecta a los trabajadores del club, quienes tienen sus haberes al día, aunque los perciben en cuotas.

En este contexto, el plantel profesional había retomado los entrenamientos durante la semana pasada para realizar una preparación similar a una pretemporada antes de comenzar el período de vacaciones.

La falta de certezas sobre la regularización de los salarios profundiza el malestar en un momento complejo para la institución, que necesita ordenar sus cuentas de cara a la próxima temporada.

San Lorenzo también prepara una renovación del plantel

A los problemas económicos se suma un cierre deportivo negativo. El equipo terminó su participación en el Torneo Clausura 2026 con una derrota que lo dejó afuera de los playoffs y sin clasificación a competencias internacionales para 2027.

Además, la dirigencia trabaja en una reestructuración del plantel profesional. Al finalizar la temporada vencerán los contratos de 17 futbolistas y la intención es reducir el número de integrantes para darle mayor protagonismo a los juveniles del club.

En ese escenario, el entrenador Rubén Darío Insua habría solicitado priorizar la continuidad de dos jugadores: el arquero José Devecchi y el delantero Ezequiel Cerutti.

Así, San Lorenzo afronta el cierre del año con varios frentes abiertos: una deuda salarial que todavía no tiene fecha de resolución, la necesidad de reordenar su plantel y el desafío de reconstruir un equipo competitivo para 2027.