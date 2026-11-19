El riesgo país de la Argentina cerró este jueves en 931 puntos básicos, luego de registrar una suba de más de 80 unidades respecto del cierre anterior, cuando había terminado en 848 puntos. El indicador elaborado por JP Morgan acumuló así un incremento superior al 60% en lo que va de 2026.

La escalada reflejó el deterioro de las cotizaciones de los bonos soberanos en dólares, que registraron ventas generalizadas tanto en el mercado local como en el exterior. Como consecuencia, aumentó el rendimiento que exigen los inversores para financiar a la Argentina y se complicaron las perspectivas de un regreso fluido a los mercados internacionales de crédito.

Caída de bonos y acciones argentinas

La jornada también estuvo marcada por las pérdidas de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street. Los ADR registraron bajas generalizadas, con especial impacto en el sector financiero y en compañías tecnológicas como Globant.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval retrocedió alrededor del 2%, mientras que los bonos soberanos en dólares perdieron cerca del 3% en promedio, con algunos títulos que registraron caídas superiores.

El contexto internacional también influyó en el comportamiento de los mercados. La cautela de los inversores frente a los activos de riesgo, la fortaleza de las tasas estadounidenses y las bajas en los principales índices de Wall Street profundizaron la presión sobre los mercados emergentes.

El dólar también cerró en alza

En el mercado cambiario, las cotizaciones registraron nuevos incrementos. El dólar minorista en el Banco Nación avanzó cinco pesos y terminó la jornada a $1.585 para la venta, un nuevo máximo nominal.

Por su parte, el dólar mayorista cerró en torno a los $1.565. En los tipos de cambio financieros, el contado con liquidación (CCL) subió un 2,4%, hasta los $1.771,66, mientras que el dólar MEP avanzó un 0,9% y finalizó en $1.643,76.

Qué significa que el riesgo país llegue a 931 puntos

El riesgo país es un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos de un país y los títulos considerados de referencia, como los del Tesoro de Estados Unidos.

Cuando el índice sube, significa que los inversores perciben un mayor riesgo de incumplimiento y exigen una tasa más alta para prestar dinero a ese país. En el caso argentino, el avance de este jueves refleja el castigo que recibieron los bonos en los mercados y representa un obstáculo para recuperar el acceso al financiamiento internacional en condiciones más favorables.

La evolución del indicador seguirá bajo la atención de los inversores, en un escenario atravesado por la volatilidad internacional y las dudas sobre las variables financieras locales.