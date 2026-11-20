Una mujer de 35 años fue asesinada a puñaladas dentro de un bar del centro de Córdoba y su pareja quedó señalada como principal sospechosa del crimen.

La víctima fue identificada como Romina González, encargada del bar Morrison, ubicado frente a La Cañada y a pocas cuadras del Patio Olmos.

El hombre investigado es Nicolás Pedraza, de 38 años, quien también trabajaba en el establecimiento y mantenía una relación sentimental con González.

Según la reconstrucción preliminar, una empleada llegó al local para comenzar su jornada laboral y escuchó ruidos provenientes del baño.

Al ingresar, encontró a González y a Pedraza tendidos en el piso, inconscientes y con heridas provocadas por un arma blanca.

Personal policial y servicios de emergencia acudieron inmediatamente al lugar. La mujer ya no presentaba signos vitales, mientras que el hombre fue trasladado al Hospital de Urgencias, donde permanece internado en grave estado.

Una de las hipótesis que analiza la investigación sostiene que Pedraza habría atacado a González y posteriormente se habría provocado heridas con la misma arma. Esa secuencia, sin embargo, deberá ser confirmada a partir de las pericias y demás medidas judiciales.

Investigan cómo ocurrió el crimen

La Policía preservó el establecimiento y restringió la circulación en los alrededores mientras trabajaban los especialistas.

Los investigadores buscan determinar qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo, si existió una discusión y cuál fue la mecánica exacta del ataque.

Una comerciante de la zona confirmó que conocía a González y señaló que la víctima y el hombre investigado mantenían una relación y se habían conocido trabajando en el bar.

El local está situado en una zona de fuerte movimiento nocturno y comercial del centro de Córdoba, frente a La Cañada.

Con el principal sospechoso internado y todavía sin una reconstrucción definitiva, la investigación continuará con peritajes, testimonios y el análisis de las pruebas recogidas dentro del establecimiento para establecer las circunstancias del crimen.