Una pareja fue demorada durante la mañana del sábado 21 de noviembre, acusada de sustraer distintos productos de una farmacia ubicada en la intersección de calle Maipú y avenida España, en la ciudad de San Luis.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico, quienes realizaban recorridos preventivos cuando recibieron una alerta del Centro de Operaciones Policiales sobre un presunto robo en el establecimiento.

Al llegar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 37 años, quien denunció que una pareja estaba retirando mercadería sin pagar.

La mujer intentó escapar, pero fue interceptada en las inmediaciones de avenida España y calle Almafuerte.

Recuperaron productos y secuestraron una motocicleta

Durante el operativo, los policías recuperaron dos planchitas para el cabello, un perfume y una crema, elementos que habrían sido sustraídos del comercio.

Además, secuestraron preventivamente una motocicleta Corven Hunter de 150 cc, de color rojo y negro, en la que se movilizaban los sospechosos.

Posteriormente, personal de Policía Caminera y Seguridad Vial realizó controles de alcoholemia a ambos involucrados.

El hombre registró 1,51 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que la mujer presentó 2,12 g/l.

Finalmente, los dos fueron trasladados a la Comisaría Seccional Primera, donde quedaron a disposición de las actuaciones correspondientes.