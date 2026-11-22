Las tarjetas de crédito y débito se consolidaron como los principales medios de pago en los supermercados argentinos. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), casi siete de cada diez pesos gastados en las grandes cadenas se abonan mediante estos instrumentos.

El relevamiento, correspondiente a agosto de 2026, mostró que las tarjetas de crédito encabezaron las preferencias, con el 43% de la facturación total y operaciones por $1,12 billones. Esto representó un incremento nominal del 18,6% respecto del mismo mes del año anterior.

En segundo lugar se ubicaron las tarjetas de débito, que concentraron el 23,9% de las ventas, con movimientos por $625.010 millones y un crecimiento interanual del 14%.

Las billeteras virtuales ganan terreno

Aunque las tarjetas tradicionales mantienen su predominio, los medios de pago alternativos fueron los que más crecieron durante el último año.

Este segmento, que incluye billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras y tarjetas de regalo, registró un incremento nominal del 50,2% interanual.

En agosto, estas modalidades representaron el 16,1% de la facturación, con operaciones por $422.551 millones.

Por su parte, el efectivo explicó el 17% de las ventas, con un total de $443.756 millones.

Los supermercados venden menos pese al aumento de la facturación

El informe también dejó en evidencia las dificultades que atraviesa el consumo masivo.

Durante agosto, las grandes cadenas facturaron aproximadamente $2,6 billones. Sin embargo, las ventas a precios constantes cayeron un 3,7% respecto del mismo mes de 2025 y un 0,8% frente a julio.

Con estos resultados, el sector acumuló una contracción real del 2,8% durante los primeros ocho meses de 2026.

Los datos reflejan un escenario en el que las tarjetas y las herramientas digitales concentran una proporción creciente de los pagos, mientras el volumen de productos vendidos continúa en retroceso.