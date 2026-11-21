Una nueva variante de Covid-19 fue detectada en Argentina y despertó la atención de los especialistas por sus características genéticas y su posible mayor capacidad de transmisión. Se trata de PJ.2.1, un linaje descendiente de Ómicron, que ya registra circulación en distintos países del continente.

El hallazgo fue confirmado por investigadores del Laboratorio de Salud Pública de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), quienes identificaron la variante en muestras de tres pacientes internados en centros de salud de Buenos Aires.

Los casos corresponden a dos bebés de uno y dos meses y un adulto de 58 años.

Qué se sabe de la nueva variante

PJ.2.1 desciende del linaje JN.1 y presenta modificaciones genéticas que podrían favorecer su transmisión.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la incorporó a su lista de variantes bajo vigilancia, debido al aumento de su presencia en países como Estados Unidos, Canadá y Brasil.

Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia suficiente para afirmar que provoque cuadros más graves que otras variantes del coronavirus.

Los síntomas son similares a los de otras infecciones respiratorias e incluyen fiebre, tos, dolor de garganta y congestión nasal.

Qué ocurre con las vacunas y cómo prevenir contagios

La OMS informó que los estudios de laboratorio muestran una respuesta de anticuerpos frente a PJ.2.1 en personas vacunadas con formulaciones adaptadas a variantes anteriores. No obstante, todavía se necesitan más datos para determinar su eficacia específica en condiciones reales.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan mantener actualizado el esquema de vacunación, especialmente en adultos mayores, embarazadas y personas con factores de riesgo.

También aconsejan ventilar los ambientes, lavarse las manos con frecuencia y utilizar barbijo en espacios cerrados o concurridos cuando exista un mayor riesgo de contagio.

Por ahora, la OMS considera que el riesgo adicional para la salud pública mundial es bajo, aunque continúa evaluando el comportamiento de la variante y su expansión.