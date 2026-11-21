El diputado nacional Máximo Kirchner asumió este sábado 21 de noviembre como presidente del Congreso del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, luego de un acuerdo político entre La Cámpora y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof.

La designación se formalizó durante una breve asamblea realizada en la sede partidaria de La Plata, con participación presencial y virtual de congresales de distintos municipios de la provincia.

El encuentro comenzó a las 10 y fue encabezado inicialmente por el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, quien propuso la candidatura de Kirchner y la sometió a votación.

El acuerdo permitió avanzar en la reorganización de la conducción del PJ bonaerense, después de varias semanas de negociaciones entre los principales sectores del justicialismo provincial.

Cómo quedó conformada la nueva conducción

Las cuatro vicepresidencias del Congreso fueron distribuidas entre dirigentes vinculados a ambas corrientes políticas.

La primera quedó a cargo del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro; la segunda, del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; la tercera, de Cristina Álvarez Rodríguez; y la cuarta, del intendente de Pilar, Federico Achával.

Además, Jorge Ferraresi fue designado secretario general, mientras que Leonardo Nardini continuará al frente de la Junta Electoral partidaria.

Por su parte, Kicillof, Máximo Kirchner, Verónica Magario y Teresa García fueron elegidos como representantes bonaerenses ante el Congreso Nacional del PJ.

Una tregua política con la mirada puesta en 2027

El entendimiento se produjo en un contexto de diferencias entre el gobernador bonaerense y La Cámpora por la conducción política del peronismo y la definición de las futuras candidaturas.

Aunque ambos espacios lograron acordar la distribución de cargos, las diferencias sobre la estrategia electoral de cara a 2027 continúan siendo uno de los principales desafíos internos.

Durante las negociaciones también se impulsó un documento partidario para reclamar la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la restitución de sus derechos políticos.

Con Máximo Kirchner al frente del Congreso y Kicillof en la presidencia del Consejo Provincial, el justicialismo bonaerense completó una nueva etapa de su reorganización institucional, aunque todavía quedan pendientes definiciones sobre su estrategia electoral.