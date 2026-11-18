El presidente Javier Milei volvió a cuestionar este miércoles el concepto de justicia social y reivindicó las políticas económicas implementadas por su Gobierno desde diciembre de 2023.

El mandatario recibió la distinción académica acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Durante su exposición, el jefe de Estado sostuvo que las políticas redistributivas desalientan el ahorro y la inversión, afectan el crecimiento económico y generan mayores niveles de pobreza.

“Si querían mejorar la situación de los más vulnerables, el remedio fue peor que la enfermedad”, expresó.

Milei también aseguró que, al momento de asumir la Presidencia, la Argentina estaba encaminada hacia un modelo económico similar al de Venezuela y Cuba. En ese contexto, destacó el papel de Caputo en la gestión económica.

Milei presentará su nuevo libro

Durante la ceremonia, el Presidente anunció que el próximo lunes 30 de noviembre presentará su nuevo libro, Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, en el Palacio Libertad, en la ciudad de Buenos Aires.