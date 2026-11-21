Un fuerte temporal de lluvia y viento golpeó a distintas localidades de Córdoba entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, dejando importantes daños materiales, familias evacuadas y complicaciones en el suministro eléctrico.

Uno de los sectores más afectados fue la ciudad de San Francisco, donde las ráfagas alcanzaron los 140 kilómetros por hora, provocaron la caída de árboles, voladuras de techos y derrumbes de paredes.

La violencia del fenómeno también ocasionó daños en vehículos estacionados. Al menos cinco automóviles resultaron afectados por la caída de escombros sobre la calle Santa Fe.

Además, ocho subestaciones eléctricas quedaron comprometidas y aproximadamente el 70% de la ciudad sufrió interrupciones del servicio.

Inundaciones y familias evacuadas

En General Cabrera y General Deheza, las precipitaciones alcanzaron los 117 milímetros en apenas 24 horas, lo que provocó anegamientos y obligó a evacuar a numerosos vecinos.

En General Cabrera, el desborde de canales de desagüe afectó viviendas de los barrios Argentino, Pueblo Nuevo y Las Lomitas. Algunas familias fueron alojadas en establecimientos públicos, mientras que otras se trasladaron a casas de familiares.

En ambas localidades se suspendieron las actividades escolares debido a las consecuencias del temporal.

Por su parte, Calchín Oeste sufrió importantes daños en viviendas, galpones y tendidos eléctricos. La localidad quedó sin suministro de energía y debieron intervenir dotaciones de bomberos voluntarios.

Rutas cortadas y operativos de emergencia

La acumulación de agua también obligó a interrumpir el tránsito sobre la ruta nacional 158, entre Las Perdices y General Deheza, donde se dispusieron desvíos preventivos.

Ante la magnitud de los daños, el Gobierno de Córdoba desplegó un operativo de asistencia con personal de Protección Civil, bomberos, fuerzas de seguridad y equipos de Desarrollo Social.

El gobernador Martín Llaryora dispuso movilizar recursos provinciales para asistir a las familias damnificadas, evaluar los daños y avanzar en el restablecimiento de los servicios afectados.