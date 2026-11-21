El Gobierno de San Luis habilitó desde las 00:00 de este sábado 21 de noviembre el tercer módulo de capacitación destinado a los participantes de los programas provinciales ‘Mi Próximo Paso’ y ‘Mi Primer Emprendimiento’.

Con esta nueva clase, los emprendedores ya tienen disponibles las tres capacitaciones previstas para noviembre, una instancia obligatoria para continuar con la formulación de sus proyectos productivos.

El plazo para completar los tres módulos vence el lunes 30 de noviembre. Quienes no cumplan con este requisito quedarán bloqueados en el sistema y no podrán acceder a las capacitaciones de diciembre ni avanzar hacia los beneficios económicos de ambos programas.

Las capacitaciones son obligatorias para acceder al financiamiento

La primera clase estuvo a cargo del gobernador Claudio Poggi, mientras que la segunda abordó herramientas vinculadas con la investigación de mercado. Desde este sábado se encuentra disponible el tercer módulo.

La subdirectora de Capacitación y Desarrollo de Cultura Emprendedora, María Antonieta Gil Vergés, explicó que los participantes deben visualizar los videos, leer las cartillas y trabajar junto a sus mentores para comenzar a elaborar sus proyectos.

Además, recordó que las capacitaciones constituyen una condición indispensable para acceder posteriormente al financiamiento. En el caso de ‘Mi Primer Emprendimiento’, también son necesarias para obtener la beca destinada a quienes no cuentan con ingresos registrados.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable insistieron en la importancia de no esperar hasta el último día para completar las clases, ya que el incumplimiento impedirá continuar con el proceso.