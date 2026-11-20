El gobernador Claudio Poggi firmó este viernes en Buenos Aires un nuevo convenio de cooperación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para avanzar en la creación del Fondo de Garantía Provincial, una herramienta destinada a facilitar el acceso al crédito del sector privado de San Luis.

El acuerdo fue rubricado junto al secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, y contempla asistencia técnica para constituir un fideicomiso que permitirá respaldar financieramente a pequeñas y medianas empresas de la provincia.

“Hoy dimos un paso más para la conformación del Fondo de Garantía Provincial”, expresó Poggi, quien destacó que la iniciativa apunta a mejorar las condiciones de financiamiento para las pymes y fortalecer la actividad productiva.

Según explicó el mandatario, el fideicomiso tendrá inicialmente la gestión del CFI, organismo que cuenta con experiencia en este tipo de instrumentos, y estará bajo la supervisión del Banco Central de la República Argentina.

El Gobierno busca ponerlo en funcionamiento en 2027

Poggi adelantó que en los próximos días impulsará el decreto de creación del fideicomiso, una medida contemplada en la Ley RIPEE, correspondiente al Régimen de Promoción a las Inversiones de San Luis.

“Queremos que esté operativo a partir del año que viene”, afirmó el Gobernador.

El Fondo de Garantía Provincial funcionará como un instrumento de respaldo para empresas y emprendimientos que necesiten acceder a financiamiento, con el propósito de reducir las dificultades que enfrentan al solicitar créditos.

La iniciativa forma parte de las políticas provinciales orientadas a promover la inversión privada, acompañar a las pymes y generar mejores condiciones para el crecimiento económico y la creación de empleo.