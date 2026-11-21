La muerte de Marcos Camino, histórico líder y acordeonista de Los Palmeras, abrió interrogantes sobre el destino de su patrimonio y los derechos comerciales de una de las bandas más populares de la cumbia argentina.

El músico falleció el pasado 10 de noviembre en Santa Fe y, desde entonces, comenzaron a conocerse detalles de los bienes que habría acumulado durante más de cinco décadas de trayectoria artística.

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen, la herencia incluiría una importante propiedad en Santa Fe, un estudio de grabación, dos vehículos importados y dinero, además de equipos de sonido, colectivos y otros elementos utilizados durante las giras.

Entre los inmuebles mencionados figura el estudio conocido como El Galpón, registrado comercialmente como Apolo, donde la banda desarrollaba parte de su actividad musical.

Quién se queda con la marca Los Palmeras

Uno de los aspectos centrales de la sucesión es la titularidad de la marca Los Palmeras, que pertenecía en partes iguales a Marcos Camino y Rubén “Cacho” Deicas.

De acuerdo con la información difundida, el 50% correspondiente a Camino habría quedado en manos de su hijo Marcos Camino Junior, quien conduce el proyecto musical desde febrero, cuando su padre se retiró de los escenarios.

Sin embargo, la situación sucesoria podría generar diferencias familiares, ya que los demás hijos del músico también tendrían derechos hereditarios.

Por el momento, no se confirmó que exista una disputa judicial por la distribución de los bienes o la titularidad de la marca.

El futuro de la histórica banda

La continuidad de Los Palmeras también genera expectativas después de la muerte de su fundador y de la separación artística de Cacho Deicas, quien inició su carrera solista.

Marcos Camino Junior quedó al frente de la agrupación y manifestó públicamente su intención de mantener vigente el legado musical de su padre.

Mientras tanto, la definición sobre los derechos comerciales y el reparto del patrimonio podría convertirse en un capítulo importante para el futuro de la histórica banda santafesina.