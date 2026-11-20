El músico Cristian “Pity” Álvarez fue condenado este viernes a 12 años de prisión por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, del barrio porteño de Villa Lugano.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Los magistrados consideraron al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La condena deberá cumplirse bajo la modalidad de arresto domiciliario, con tobillera electrónica, una vez que finalice la internación involuntaria que actualmente cumple el músico.

Un crimen ocurrido hace más de ocho años

El hecho ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando Álvarez mantuvo una discusión con Cristian Díaz, de 36 años, y le disparó cuatro veces con un arma de fuego.

Tras el ataque, el músico escapó del lugar y se entregó al día siguiente en una comisaría de Villa Lugano.

Durante el juicio, el fiscal Sandro Abraldes había solicitado una pena de 18 años y seis meses de prisión, mientras que la querella pidió 11 años y dos meses. Por su parte, la defensa reclamó la absolución al sostener que el acusado había actuado en legítima defensa.

El tribunal finalmente rechazó ese planteo y estableció una condena de 12 años.

Álvarez, de 54 años, no estuvo presente durante la lectura del veredicto. La resolución judicial llegó después de más de ocho años del crimen y de un proceso que atravesó distintas postergaciones.