La situación económica de las familias argentinas con niños y adolescentes muestra señales de deterioro. Según un nuevo informe de UNICEF, el 41% de los hogares con chicos no logra cubrir sus gastos mensuales, una cifra que representa un aumento de diez puntos porcentuales respecto de 2025.

El relevamiento, realizado en septiembre de 2026 sobre 1.865 hogares, refleja que aproximadamente 2,7 millones de familias enfrentan dificultades para afrontar sus necesidades cotidianas.

Uno de los datos más preocupantes es que el 43% de los hogares debió dejar de comprar algún alimento por falta de dinero, mientras que seis de cada diez familias optaron por productos más económicos para reducir gastos.

Más deudas y trabajos adicionales para llegar a fin de mes

La encuesta también reveló que el 55% de los hogares tuvo que recurrir a un segundo empleo o realizar changas para complementar sus ingresos. Entre quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), ese porcentaje asciende al 61%.

El endeudamiento también creció: la mitad de las familias tiene al menos una deuda, frente al 46% registrado el año pasado. Entre los hogares que recurrieron al crédito, el 42% lo hizo para comprar alimentos y el 26% para afrontar servicios y gastos de vivienda.

Las dificultades económicas también afectan la salud. El 36% de las familias postergó consultas médicas u odontológicas, mientras que el 21% dejó de comprar medicamentos por falta de recursos.

UNICEF advirtió sobre el deterioro de los ingresos

El informe señala que el 29% de los adultos y el 9% de los niños debieron saltearse alguna comida por dificultades económicas.

Ante este panorama, UNICEF pidió fortalecer los mecanismos de protección social, especialmente la AUH, la Prestación Alimentar y las asignaciones familiares.

El organismo también remarcó la importancia de mantener actualizados esos beneficios para evitar que pierdan poder adquisitivo y garantizar una mayor protección a los sectores más vulnerables.