El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, formalizó su candidatura para competir por un tercer mandato consecutivo en las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027.

Bukele presentó su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral junto al vicepresidente Félix Ulloa, quien también buscará continuar en el cargo.

La postulación fue realizada por el partido Nuevas Ideas y se concretó el jueves 19 de noviembre, último día habilitado por el calendario electoral para presentar candidaturas presidenciales.

Ante miles de simpatizantes, el mandatario pidió una fuerte participación en las urnas y advirtió que ningún resultado debe darse por descontado antes de la elección.

“Necesitamos salir a votar”, sostuvo durante el acto, al tiempo que insistió en que el respaldo electoral deberá expresarse efectivamente en las urnas.

Un escenario marcado por la reforma constitucional

La nueva candidatura de Bukele quedó habilitada después de que la Asamblea Legislativa aprobara en 2025 una reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección presidencial, extendió el mandato a seis años y unificó las elecciones presidenciales con las legislativas y municipales.

La modificación abrió un fuerte debate político en El Salvador.

Sectores opositores y organizaciones de derechos humanos cuestionaron las reformas y advirtieron sobre un debilitamiento de los controles institucionales, mientras que el oficialismo sostiene que los cambios fueron aprobados por los mecanismos constitucionales y responden al respaldo electoral recibido por el Gobierno.

Bukele anticipó que, en caso de obtener un nuevo mandato, buscará completar obras de infraestructura en hospitales, rutas y puentes, además de sostener programas de becas universitarias y políticas destinadas a la primera infancia.

El mandatario también defendió su gestión y afirmó que el país no debe “volver al pasado”, uno de los ejes discursivos que volverá a atravesar la campaña.

El Tribunal Supremo Electoral convocó oficialmente a los salvadoreños a votar el 28 de febrero de 2027, jornada en la que también serán elegidos diputados y autoridades municipales. Más de 6,5 millones de ciudadanos están habilitados para participar.

La inscripción abre formalmente una nueva etapa electoral en El Salvador, con Bukele buscando prolongar un ciclo político iniciado en 2019 y con la discusión sobre la reelección, la seguridad y el equilibrio institucional nuevamente en el centro de la campaña.