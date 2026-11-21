Una mujer de 50 años perdió la vida este viernes 20 de noviembre como consecuencia de un grave siniestro vial ocurrido sobre la ruta nacional 79, al norte de la localidad de Quines, en la provincia de San Luis.

Según informó la Comisaría Distrito 15°, el accidente se registró alrededor de las 15:00, cuando la víctima, domiciliada en Quines, circulaba de norte a sur a bordo de un Chevrolet Corsa.

Por causas que todavía se investigan, la conductora perdió el control del vehículo y volcó sobre la banquina derecha de la ruta.

Tres personas que transitaban por el sector advirtieron lo sucedido, dieron aviso a los servicios de emergencia y brindaron los primeros auxilios a la mujer.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada en ambulancia al hospital de Quines. Sin embargo, pese a la asistencia recibida, el médico de guardia confirmó posteriormente su fallecimiento.

Interviene la Justicia

Tras conocerse el deceso, tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, que ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial de la ciudad de San Luis.

En el lugar trabajaron efectivos de distintas dependencias policiales, quienes realizaron las pericias y actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

Hasta el momento no se informó oficialmente qué provocó la pérdida de control del automóvil. La investigación continúa bajo intervención judicial.