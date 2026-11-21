Un fuerte terremoto de magnitud 6,7 sacudió este viernes por la noche la región central de Perú y generó preocupación entre los habitantes de distintas localidades, incluida Lima, la capital del país.

Según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento se produjo a las 19:09, hora local, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, a una profundidad de 129 kilómetros.

El organismo precisó que el sismo alcanzó una intensidad de grado V en la escala de Mercalli en Junín, lo que indica que fue percibido con considerable fuerza por la población.

El temblor se sintió en varias regiones

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que el movimiento también fue percibido en Áncash, Lima, Ica, Ucayali, Pasco, Huánuco y Callao.

Además, el terremoto llegó a sentirse en Ecuador, donde habitantes de Quito percibieron movimientos leves en algunos edificios.

En Lima, numerosos vecinos salieron de sus viviendas ante la intensidad del temblor.

En los primeros reportes oficiales no se habían registrado víctimas ni daños materiales, aunque las autoridades continuaban evaluando las posibles consecuencias del fenómeno.

Las recomendaciones de las autoridades

Ante la posibilidad de réplicas, Defensa Civil recomendó mantener la calma, identificar zonas seguras y contar con una mochila de emergencia.

Perú se encuentra ubicado sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región de intensa actividad sísmica que concentra gran parte de los terremotos registrados en el mundo.

El episodio volvió a generar preocupación en Junín, una región que en julio de este año ya había sufrido otro movimiento sísmico con víctimas y daños materiales.