El gobernador Claudio Poggi encabezó este sábado 21 de noviembre la entrega de 280 viviendas del programa ‘Tenemos Futuro’ en la ciudad de San Luis, en una jornada que permitió a cientos de familias acceder a la casa propia.

La ceremonia se desarrolló pasadas las 10:00 en la zona sur de la capital provincial, con la participación del intendente Gastón Hissa, el secretario de Política Habitacional, Juan Pablo Torres, y otras autoridades.

Durante el acto, Poggi destacó que los adjudicatarios podrán comenzar a mudarse inmediatamente y recordó que las familias habían recibido meses atrás las resoluciones de preadjudicación, lo que les permitió conocer sus viviendas durante el proceso de construcción.

“Hoy, 21 de noviembre, como dijimos oportunamente, volvemos a encontrarnos con la llave de la casa”, expresó el mandatario.

Más de 2.000 viviendas entregadas durante la gestión

La jornada tuvo un momento especial cuando la familia de Paula Salinas recibió las llaves de la vivienda número 2.000 adjudicada durante la actual gestión provincial.

Con las 280 casas entregadas este sábado, el Gobierno alcanzó un total de 2.069 viviendas otorgadas desde diciembre de 2023.

Poggi recordó que los beneficiarios se inscribieron de manera digital, participaron de sorteos públicos y posteriormente debieron acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos contar con diez años de residencia en San Luis y no poseer otra vivienda.

El Gobierno ratificó la continuidad del programa

Durante su discurso, el Gobernador vinculó el acceso a la vivienda con la estabilidad familiar y destacó que la construcción de nuevos hogares también genera empleo.

Además, aseguró que el plan habitacional continuará durante su mandato.

“Mientras yo sea Gobernador, vamos a cumplir hasta con el último inscripto del programa ‘Tenemos Futuro’”, afirmó.

El mandatario también recordó que la Ley de Emergencia Habitacional establece que al menos la mitad de los recursos provinciales destinados a obra pública deben orientarse a la construcción de viviendas.

La entrega de este sábado formó parte de una semana en la que el Gobierno provincial adjudicó 290 casas, incluyendo cuatro en Papagayos y seis en San Jerónimo.