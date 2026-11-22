La causa por presuntos hechos de corrupción en el Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música, en Villa Mercedes, avanzó hacia la instancia de juicio oral. El fiscal José Olguín solicitó 14 años de prisión para el diputado Joaquín Beltrán y 13 para la exlegisladora Anabela Lucero, a quienes acusa de haber encabezado una asociación ilícita.

La presentación judicial, de 131 páginas, involucra a seis personas por una serie de presuntas maniobras cometidas entre 2020 y 2023, durante la administración provincial de Alberto Rodríguez Saá.

Según la acusación, la organización habría utilizado recursos públicos para gastos personales, actividades partidarias y contrataciones irregulares.

Las penas solicitadas para los seis acusados

Además de Beltrán y Lucero, el Ministerio Público Fiscal pidió nueve años de prisión para el empresario Christian Becher; ocho años para Enzo Lucero y Exequiel Scarel; y seis años para Diego Torres, quien colaboró con la investigación bajo el régimen del arrepentido.

La Fiscalía también solicitó inhabilitaciones absolutas perpetuas para cinco de los acusados y un embargo preventivo de $400 millones sobre Becher.

Entre los delitos atribuidos figuran peculado, administración fraudulenta, asociación ilícita y destrucción de pruebas.

Facturas falsas, fondos desviados y documentación destruida

Uno de los principales puntos de la investigación es una presunta red de facturación apócrifa que, durante 2023, habría permitido canalizar más de $107 millones mediante pagos por servicios inexistentes.

La acusación también describe el supuesto uso de vehículos oficiales, combustible y personal estatal para actividades de campaña electoral.

Otro de los hechos investigados es la desaparición de documentación contable del Molino Fénix, que, según la Fiscalía, habría sido quemada en un horno de barro y un asador del complejo.

Además, se atribuye a Beltrán y Lucero el presunto borrado remoto de información de teléfonos celulares que habían sido secuestrados por la Justicia.

Un nuevo pedido de desafuero para Beltrán

El fiscal Olguín volvió a solicitar a la Cámara de Diputados de San Luis el desafuero de Joaquín Beltrán para avanzar con el proceso judicial.

El legislador es el único de los seis acusados que permanece en libertad. Anabela Lucero, Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Christian Becher están detenidos, mientras que Diego Torres cumple prisión domiciliaria.

El primer pedido de desafuero no prosperó en septiembre, cuando obtuvo 28 votos favorables, uno menos de los necesarios.

La Fiscalía anticipó que, si se levanta la inmunidad parlamentaria, solicitará la prisión preventiva de Beltrán. La acusación deberá ser examinada en la instancia judicial correspondiente y los imputados conservan su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.