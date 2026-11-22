Rosario Central consiguió una importante victoria este domingo al derrotar 3-1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El conjunto rosarino aprovechó los errores defensivos de su rival y aseguró su clasificación a la siguiente instancia.

El equipo dirigido por Jorge Almirón tuvo un comienzo contundente en el Gigante de Arroyito. A los cinco minutos, Jaminton Campaz abrió el marcador y, apenas dos minutos después, Enzo Copetti amplió la ventaja con una definición que dejó sin respuestas al arquero César Rigamonti.

La superioridad del local continuó durante la primera etapa y, a los 39 minutos, Lautaro Carrera convirtió en contra de su propio arco, estableciendo el 3-0 antes del descanso.

Di María estuvo cerca de marcar un gol olímpico

En el complemento, Rosario Central administró la diferencia y mantuvo el control del encuentro, aunque Gimnasia intentó adelantarse para descontar.

Uno de los momentos destacados tuvo como protagonista a Ángel Di María, quien ingresó desde el banco de suplentes y estuvo cerca de convertir un gol olímpico. Su remate desde el córner terminó impactando en uno de los postes.

Sobre el final, Facundo Lencioni marcó el descuento para Gimnasia de Mendoza, pero el gol no alcanzó para poner en riesgo la clasificación del conjunto rosarino.

Rosario Central enfrentará a Barracas Central

Con esta victoria, el Canalla extendió su buen momento futbolístico y se instaló entre los ocho mejores equipos del campeonato.

En los cuartos de final deberá enfrentar a Barracas Central, que consiguió su clasificación después de eliminar a Defensa y Justicia.

El encuentro volverá a disputarse en el Gigante de Arroyito, con fecha y horario todavía pendientes de confirmación.