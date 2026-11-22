Marcos “El Flaco” Aumada protagonizó una noche de celebración para el boxeo de San Luis. El púgil puntano venció al brasileño Nelbe De Souza por nocaut técnico a los 2 minutos y 40 segundos del primer round y conservó el título sudamericano de los pesos pesados.

La pelea se disputó el sábado 21 de noviembre en la Sociedad Española de la capital provincial, donde Aumada realizó su primera defensa del cinturón ante el acompañamiento de familiares, amigos y seguidores.

El campeón, de 39 años, resolvió rápidamente el combate gracias a una combinación de golpes que dejó sin respuestas a su rival.

Una victoria que abre las puertas a nuevos desafíos

Aumada explicó que durante el primer asalto detectó una debilidad en la defensa del brasileño y aprovechó el momento para conectar un gancho que resultó determinante.

El boxeador destacó el trabajo de preparación realizado junto a sus entrenadores Rafael “Monito” Sosa y su padre Héctor, además del acompañamiento de su preparador físico Waldo Pescara.

La victoria tuvo un significado especial porque fue la primera defensa del título que conquistó en agosto, cuando derrotó al brasileño Carlos Ailton Nascimento en Tucumán.

El próximo objetivo es pelear por un título mundial

Con el cinturón sudamericano nuevamente asegurado, Aumada buscará dar el salto hacia una pelea de mayor trascendencia internacional.

“Estamos buscando algunas chances grandes, que se dé una oportunidad mundialista”, adelantó el campeón.

El triunfo ante De Souza le permitió reafirmar su condición de campeón continental y mantener vigente la ilusión de disputar una corona del mundo.