La Selección argentina Sub-17 consiguió un triunfo clave frente a Mozambique por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2026. El equipo de Diego Placente gana 2-1, en un encuentro disputado en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan.

La Albiceleste comenzó con intensidad y abrió rápidamente el marcador. A los cinco minutos, Matheo Machuca aprovechó una jugada colectiva y puso el 1-0.

Argentina mantuvo la iniciativa y amplió la diferencia a los 32 minutos mediante Simón Escobar, quien convirtió el segundo tanto del conjunto nacional.

Sin embargo, Mozambique reaccionó antes del descanso. A los 45 minutos, Alírio Júnior descontó y dejó el resultado 2-1 al término de la primera etapa.

Un partido decisivo para la clasificación

El seleccionado argentino llegó a este compromiso con la obligación de sumar después de perder 2-0 frente a Australia en su debut.

Mozambique, por su parte, había comenzado el campeonato con una contundente goleada 4-0 sobre Dinamarca, resultado que lo posicionó entre los líderes del grupo.

Argentina necesitaba una victoria para mejorar sus posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final, instancia a la que accederán los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros.

El equipo de Placente cerrará su participación en la fase de grupos el miércoles 25 de noviembre, desde las 12:30, cuando enfrente a Dinamarca.