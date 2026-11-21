Un hombre murió este sábado tras un violento choque entre un automóvil y un camión sobre la ruta nacional 146, en inmediaciones de la rotonda de acceso a la ciudad de La Punta. Su acompañante sufrió heridas de gravedad y también debió ser trasladada al Hospital Ramón Carrillo, al igual que el conductor del vehículo de carga.

El siniestro ocurrió poco antes de las 18:00 e involucró a un Volkswagen Voyage en el que viajaba una pareja y un camión que transportaba una carga de maicena. Por causas que todavía se investigan, ambos vehículos colisionaron y terminaron fuera de la calzada.

Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil falleció en el lugar. La mujer que lo acompañaba quedó atrapada entre los hierros del vehículo y debió ser rescatada por personal de Bomberos de La Punta antes de ser trasladada de urgencia al centro médico.

El camionero también recibió asistencia sanitaria y fue derivado al Hospital Ramón Carrillo para su atención.

Según trascendió, el transporte de carga había partido desde San Luis con destino a Bolivia. Otra información publicada señala que el camión había cargado la mercadería en Villa Mercedes.

Personal policial y los equipos de emergencia trabajaron en la zona para asistir a las víctimas y realizar las actuaciones correspondientes. Las pericias deberán establecer la mecánica del choque y las circunstancias que provocaron la colisión.